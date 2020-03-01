المدينة المنورة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة اليوم, برنامجاً بعنوان "غض البصر" ضمن فعاليات مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".ويهدف البرنامج الذي يستهدف طلاب المرحلة الثانوية إلى التوعية بأهمية غضّ البصر وما يترتب على ذلك من تقويم السلوك لدى الفرد والجماعة والسمو نحو الأخلاق الكريمة.// انتهى //11:10ت م0035