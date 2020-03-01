ينبع 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم انطلاق فعاليات اليوم الخليجي للموهبة، والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع، خلال الفترة من 6-10 رجب الجاري، بحضور عدد من القيادات التربوية.واطلع مدير التعليم على عرض يشمل خطة قسم الموهوبين في تفعيل هذه المناسبة والموجهة إلى جميع شرائح المجتمع، بهدف نشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع المحيط، كما قام بتكريم الطلاب الموهوبين المشاركين في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني العلمي "إبداع 2020".وأشار رئيس قسم الموهوبين حامد بن حسن جحيو أن خطة التفعيل في هذا العام تتضمن تقديم العديد من المبادرات والبرامج الإبداعية، ومن ذلك استضافة مختصين في لقاءات عامة عن الموهبة، وعقد لقاءات في الجامعات والكليات لأعضاء هيئة التدريس، وتفعيل الإذاعة المدرسية، وتقديم مسابقات توعوية للأسر حول مفاهيم الإبداع وطرق دعمه وتنميته، مع توزيع منشورات تتضمن تعريفاً بالموهبة وطرق رعايتها، وإقامة معارض خاصة بهذا الأسبوع تتضمن أبرز منجزات وأعمال الطلاب الموهوبين.من جانبها بينت رئيسة قسم الموهوبات بتعليم ينبع غادة الحويطي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز اتجاهات المجتمع الإيجابية نحو الموهبة والإبداع، والتعريف بالطلبة الموهوبين، بالإضافة لإظهار جهود وزارة التعليم مُتمثلة في الإدارة العامة للموهوبين والحراك النوعي في دعم برامج ومسابقات الموهوبين للتنافسية العالمية.يُذكر بأن أهم أهداف اليوم الخليجي للموهبة، والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع هو إيصال رسالة علمية وعملية لكافة الشرائح المجتمعية عن أهمية رعاية الموهوبين، سواء كانت هذه الرسائل موجهة لمؤسسات علمية أو أولياء أمور، مما يسهم في زيادة وعيهم بأهمية الاهتمام والعناية بالموهوبين.// انتهى //11:16ت م0037