جيزان 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء الاثنين الـ 14 من رجب، احتفال جامعة جازان بتخريج أكثر من 9600 طالب وطالبة يمثلون الدفعة الـ15 بالمدرج المفتوح في المدينة الجامعية.وأعرب معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لرعايته المستمرة لخريجي الجامعة وحرصه على الالتقاء بهم وتعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية.وأكد الدكتور القحطاني أن ما تلقاه الجامعة من اهتمام ومتابعة من سموه وسمو نائبه ومتابعة من معالي وزير التعليم دليل اهتمام بالجامعة ودورها الريادي في وتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتنمية مستدامة وفق رؤية الوطن الطموحة 2030 في ظل امتلاكها للكوادر الوطنية المؤهلة، مشيراً إلى أن الجامعة عملت على تأهيل مخرجاتها بأدوات العلم والمعرفة، وحرصت على أن يكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع، وليساهموا في إكمال مسيرة البناء والتنمية السعودية الحديثة.وتشهد جامعة جازان هذا العام تخريج كوكبة من الطلاب والطالبات يمثلون 26 كلية حيث بلغ عدد الخريجين الإجمالي 9695 طالبا وطالبة.// انتهى//12:43ت م0073