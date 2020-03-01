جدة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسنفذت أمانة جدة ممثلة ببلدية المليساء الفرعية 202 جولة ميدانية تفتيشية على الأسواق والمحال الغذائية والمطاعم، وذلك من خلال الفرق الرقابية التي شكلتها البلدية لهذا الغرض.وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس راضي الصحفي, أن البلدية كثفت من نشاطها الرقابي للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفرها في الأسواق والمحال التجارية بالنطاق, مبيناً أنه جرى الوقوف على 202 موقع رصد خلالها 102 مخالفة, وتم إغلاق 76 محلاً, فيما استوفت 24 أخرى للشروط.وأضاف أن الحملة تضمنت زيارات مسائية لمنطقة الحراج أسفرت عن إغلاق ١٨ محلاً تجارياً وإشعار ٤٥ محلاً , كما تم مصادرة وإتلاف 95 كيلو جراماً من المواد الغذائية, مشيراً إلى أن قسم المباني والتعديات في البلدية قام كذلك برصد ٤٦ موقعاً مخالفاً جرى تصحيح ٢٣ منها.// انتهى //12:48ت م0075