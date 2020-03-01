جدة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسانطلقت يوم أمس، المرحلة الأولى من برامج وأنشطة "أكاديمية الموهوبين" التي تنظمها جامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بمشاركة 50 موهوباً وموهوبة من طلاب المرحلة الثانوية " الأول والثاني" بمدينتي جدة ومكة المكرمة.ويلتحق الطلبة بدبلوم لـ "منهجية البحث العلمي" مدته فصل دراسي كامل، خلال يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، بهدف صقل مهارات البحث العلمي والأدوات المعرفية الخاصة به، والوصول إلى الاحترافية في أداء الأبحاث بمعايير عالمية، حيث تشرف الأكاديمية على الموهوبين الذين يتم ترشيحهم من "موهبة" بناءً على اجتيازهم لمقياس "موهبة" وحصولهم على الدرجة المحددة في مقياس STEP للغة الإنجليزية.من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن الأكاديمية تهدف إلى إتاحـة فـرص تربويـة متنوعـة للطلبـة الموهوبيـن لاكتشاف مواهبهـم وقدراتهـم، وتنميتهـا مـن خـلال المشـاركات فـي المجالات الأكاديمية المتنوعـة والمناشـط والبرامـج الإثرائية الموجهـة، وإتاحـة الفرصـة للطلبـة الموهوبيـن للتعمـق فـي المجالات العلميـة الأكثر مناسـبة لقدراتهـم واسـتعدادهم العقلـي مـن خلال البرامـج الإثرائية، وتوفيــر فــرص تربويــة متعــددة للعنايــة بكامــل شــخصية الطالــب الموهــوب مــن خلال البرامــج الإرشادية والإثرائية.// انتهى //12:49ت م0076