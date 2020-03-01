الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسحقق معهد الإدارة العامة مستوى مرتفعاً في مشروع قياس الارتباط الوظيفي الحكومي، أحد مشاريع تطوير أداء الجهات الحكومية، وتحسين بيئة العمل من أجل رفع إنتاجية الموظفين تماشياً مع رؤية المملكة 2030.واشتمل المقياس على 13 محوراً هي: الارتباط المستدام، والقيادة والتوجيه، والقيم المؤسسية، والتواصل، والرئيس المباشر، والتدريب والتطوير الوظيفي، وإدارة الأداء، وبيئة العمل وعبء العمل، والتعويضات والتقدير المعنوي، والتمكين، والتعاون والعمل الجماعي، وخِدْمات المستفيدين، والحفاظ على الموظفين.وأجري المقياس إلكترونياً خلال الفترة من 1 - 5 ديسمبر 2019م،، وبلغت النتيجة الإجمالية للارتباط الوظيفي بالمعهد 75% لعام 2019م مسجلة تقدماً بزيادة بلغت 6% مقارنة بالقطاع الحكومي في المملكة ، وزيادة قدرها 1% مقارنة بالقطاع الحكومي الدولي.يذكر أن مشروع قياس الارتباط الوظيفي يهدف إلى تحديد الخطط التطويرية التي تسهم في تطوير بيئة العمل ورفع إنتاجية موظفي الأجهزة الحكومية من خلال القياس المستمر لمستوى الارتباط المهني، ومدى الجهد الذي يقدمه الموظف لتحسين وإدامة علاقته الوظيفية مع جهة العمل على المستوى الفكري والعاطفي والجسدي.// انتهى //12:52ت م0078