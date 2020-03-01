تثليث 6 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أمس 174 زيارة تفتيشية على منافذ البيع في محافظة تثليث بمنطقة عسير، للوقوف على التزام المحلات التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك.واستهدفت الحملة التفتيشية مراكز الصيانة ومراكز بيع الإطارات وقطع الغيار ومحالّ الذهب بالإضافة إلى المحالّ التجارية الأخرى، تم خلالها ضبط 2745 منتجًا من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية والمخزنة بطريقة مخالفة، كما تم ضبط حالة تستر تجاري.وقامت الفرق الرقابية باستدعاء أصحاب المحلات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وأكدت التجارة استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يكون ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يكون اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //12:53ت م0079