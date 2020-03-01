أوسلو - زغرب 6 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واسسجلت النرويج ثمان حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصًا.وذكرت تقارير إعلامية أن ثلاث حالات من الإصابات الجديدة التي سجلت هي لأشخاص يعملون في مستشفى جامعة أوسلو، وذلك وفقًا لما أعلنه المعهد النرويجي للصحة العامة.وفي ذات السياق، سجلت الهيئة الوطنية للحماية المدنية في كرواتيا إصابة جديدة بفيروس كورونا حيث وصل إجمالي المصابين حتى الآن إلى ستة حالات.// انتهى //12:55ت م0080