القاهرة 6 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعد غدٍ الثلاثاء المؤتمر العربي للرياضة والقانون تحت عنوان "إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم"، بمشاركة دول عربية، من بينهم المملكة العربية السعودية، وبالتعاون بين المنظمة، واللجنة الأولمبية المصرية.وأكد مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم أهمية المؤتمر الذي يُعقد في وقتٍ تشهد فيه الساحة الرياضية الكثير من المنازعات الرياضية والمتعلقة بتطبيق الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لها، وكذلك منازعات تنفيذ العقود في المجال الرياضي كعقود رعاية اللاعبين المحترفين ووكلائهم ومديري أعمالهم، وعقود إنشاء الشركات المساهمة في مجال الاستثمار الرياضي، وعقود الدعاية والإعلان في المجال الرياضي، فضلًا عن المنازعات المتعلقة بتعاطي المنشطات في المسابقات الرياضية.وأضاف إلى استعراض تجارب كل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب واليمن وليبيا وفلسطين خلال المؤتمر في مجال إدارة تسوية المنازعات الرياضية.وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن المؤتمر يهدف إلى إبراز أهمية وجود قانون للرياضة وإنشاء آليات وطنية لتسوية المنازعات الرياضية وَفْقًا لمبادئ وقواعد الميثاق الأولمبي واللوائح الرياضية الدولية المختلفة، وبيان الآثار السلبية لعدم وجود قانون للرياضة على منظومة النشاط الرياضيين أندية ومدربين وفنيين وإداريين.// انتهى //12:55ت م0081