الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واساختتمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، دورة اللغة الإنجليزية لأبناء المستفيدين من الجمعية، والتي استمرت لمدة 6 أشهر في أحد المعاهد الخاصة، ضمن مسار "التمكين للجمعية"، والتي أطلقتها الجمعية وشملت مسارات الإسكان، المساندة، التدريب والتوظيف، تأمين العلاج، والتوعية والتثقيف.وقدّم أمين عام الجمعية فهيد الدوسري ، الجوائز وشهادات الشكر لـ 17 طالبة، ليصبح العدد الإجمالي للخرّيجات 42 متدربًا ومتدربة، منذ بداية عام 2019.// انتهى //12:56ت م0082