تبوك 6 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة، دشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني اليوم, فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار " السلامة أولاً "، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وممثلي الجهات التطوعية والأهلية بالمنطقة.واطلع وكيل إمارة تبوك في بداية الاحتفاء على أحدث الآليات والأجهزة والعربات المتخصصة في أنظمة إطفاء الحرائق والإنقاذ التي زودت بها إدارة الدفاع المدني بالمنطقة في ظل الإمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من كوادر بشرية وآليات تسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه، إضافة إلى المركبات المشاركة من الجهات ذات العلاقة، كما اطلع الحقباني على المعرض المصاحب الذي أقامته إدارة الدفاع المدني بالتعاون مع أكثر من 26 جهة حكومية وأهلية وتطوعية بمختلف أجنحة المعرض وذلك بمجمع بارك مول التجاري.وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بُدِئَ بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك كلمة رحب في مستهلها بالجميع، مؤكدًا أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يأتي تقديرًا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني في دول العالم من جهود مميزة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية من خطر الكوارث الطبيعية والصناعية وغيره من المخاطر والتقليل من الآثار المأساوية التي تنجم عنها.وأكد الحقباني أننا نطمح من خلال هذا المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام إلى زيادة الوعي اللازم للنشء بدءاً بالمنشآت التعليمية والأسرة للوصول إلى الشراكة المجتمعية المميزة بين الجهات الحكومية والخاصة وكذلك وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن طريق نقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لجميع المواطنين والمقيمين.ونوه اللواء الشهراني بالدور الكبير الذي يشكله التعاون المستمر بين الدفاع المدني ومختلف الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة من إقامة مثل هذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن الفعاليات ستكون بجميع مدن ومحافظات المنطقة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًا جرى خلاله استعراض أهمية هذا اليوم وما يشكله من دور توعوي وتثقيفي للمجتمع، كما أقيم أوبريت خاص بالفعاليات ثم مسرحية قدمها طلاب جامعة تبوك بعنوان " بكم نعيش".وفي ختام الفعالية، كرم وكيل إمارة منطقة تبوك المشاركين والداعمين من الإدارات الحكومية في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني، كما تسلم درعًا تذكاريًا من مدير الدفاع المدني بالمنطقة بهذه المناسبة.// انتهى //13:01ت م0083