الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, دشن معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو اليوم، احتفال اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام والذي أقامته مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بمركز غرناطة مول، ويحمل شعار " السلامة أولا "، بحضور الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية بلقاسم إلكتروسي وعدد من قيادات الدفاع المدني.وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، تلا ذلك كلمة لمدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء خالد بن ناصر الحرقان أكد فيها اهتمام الدفاع المدني بنشر ثقافة السلامة والوقاية من الأخطار والحوادث المختلفة في المجتمع، مشيراً إلى أن ذلك يتم بالمشاركة المجتمعية للقطاع الأمني مع الأفراد والمؤسسات، مشددًا على الدور الذي تقوم به أجهزة الدفاع المدني في الوقت الحاضر في مواجهة الأخطار والحوادث التي يشهدها عالمنا المعاصر، لتعزيز الوعي بمفهوم السلامة والحماية من المخاطر وثقافتها وتدابيرها الوقائية.بعد ذلك شاهد معالي الفريق والحضور عرض فيلم عن الدفاع المدني بمنطقة الرياض، وكذلك عروض من الأناشيد التي قدمها طلاب وطالبات مدارس تعليم الرياض ثم قام معاليه بتكريم الجهات المشاركة والداعمة لجهود الدفاع المدني، كما افتتح المعرض المصاحب لليوم العالمي للدفاع المدني.وأشاد الفريق العمرو في تصريح له عقب الافتتاح بما يحظى به الدفاع المدني من رعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- والمتابعة والاهتمام من سمو وزير الداخلية لتوفير جميع الإمكانات التي تضمن الارتقاء المستمر والدائم بقدرات وطاقات الدفاع المدني وتزويده بأحدث وأرقى المعدات والتجهيزات، لتمكينه من الاضطلاع بدوره ورسالته في تأمين سلامة الأرواح والممتلكات والمنشآت ضد جميع الأخطار والحوادث التي قد تواجههم لا قدر الله خصوصًا أثناء الأزمات والطوارئ.وأوضح معاليه أن الدفاع المدني بالمملكة يريد بالمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة إيصال رسالة للمجتمع تؤكد الأهمية التي يوليها الدفاع المدني لتدعيم كفاءة وجهوزية هذا القطاع وتكريس مفهوم السلامة للأرواح والممتلكات في ربوع المملكة.وأضاف أن الدفاع المدني يشارك المنظمة الدولية للحماية المدنية الاحتفال بجميع الفعاليات التي تنظمها بهدف نشر ثقافة السلامة الوقائية وتطوير إمكانات الدفاع المدني السعودي وتهيئة المناخ الخصب لأداء المهام الموكلة إليه لتأمين سلامة الأرواح والممتلكات، واكتساب المزيد من الخبرات للتفاعل البناء مع جميع متطلبات الحماية المدنية وإنجاز المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق رجاله لاحتواء أية أخطار أو تحديات تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، معبراً عن الشكر والتقدير لسعادة الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني لمشاركته الحفل.// انتهى //13:05ت م0086