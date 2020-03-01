حائل 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسقلّد مدير المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله بن عثمان الركيان اليوم، عدداً من الضباط من منسوبي المديرية رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم.وهنأ العميد الركيان الضباط المترقين بهذه الثقة الملكية الغالية, متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.من جهتهم أعرب الضباط المترقون عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية، سائلين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزًا لهم على تقديم المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //13:06ت م0087