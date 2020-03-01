جدة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي ، أعمال مجلس الأمناء الأكاديمية في دورته الأولى بعد انتهاء أعمال المجلس التأسيسي.وشمل المجلس عضوية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان العبدالله الفيصل ، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، ومعالي الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني ، ومعالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ، والدكتور سعد بن سالم الزهراني ، والدكتور عبدالعزيز بن محمد السبيل ، والمستشار أحمد الحمدان ، وعبدالرحمن بن حسن شربتلي ، والدكتورة فاطمة القرني ، والدكتورة صلوح السريحي والدكتور منصور بن محمد الحارثي.ولدى ترؤس الأمير خالد الفيصل اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة ، استعرض المجلس أعداد المتقدمين لجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية ، والبالغ عددهم 90 متقدماً من مختلف دول العالم ، منهم 57 في حقل الشعر العربي ، و23 في الشعر المسرحي و 10 في فرع القصيدة المغناة.واطلع المجلس على أعمال الأندية الشعرية والتي وصل عددها إلى 595 نادياً في مدارس المنطقة ، وكذلك خطة مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية.وناقش الاجتماع برامج الأكاديمية للعام المقبل ، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //14:41ت م0156