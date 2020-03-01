جدة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، مدير السجون بالمنطقة العميد إبراهيم الغامدي.واستمع الأمير بدر بن سلطان ، إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات ، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة ، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتركز على تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين بعد الإفراج عنهم.// انتهى //14:42ت م0157