عام / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير السجون بالمنطقة
الأحد 1441/7/6 هـ الموافق 2020/03/01 م واس
جدة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، مدير السجون بالمنطقة العميد إبراهيم الغامدي.
واستمع الأمير بدر بن سلطان ، إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات ، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة ، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتركز على تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين بعد الإفراج عنهم.
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