الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للبحوث والدراسات الأثرية بقطاع التراث الوطني بالتعاون مع كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود سلسلة المجلدات التوثيقية لحضارة الفاو بعنوان: (قرية "الفاو" صورة للحضارة العربية قبل الإسلام).وتتضمن السلسلة التوثيقية التي أشرف على مادتها لجنة علمية برئاسة الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري، نتائج أعمال التنقيبات الأثرية التي بدأت في الموقع قبل أكثر من 40 عامًا، واعتبرت من أهم أعمال التنقيب الأثري على مستوى المملكة والعالم، حيث تعد المادة العلمية لهذه السلسلة من أهم المواد العلمية التي تحظى باهتمام الباحثين والمهتمين.وكان فريق من جامعة الملك سعود قد أجرى عام 1392هـ (1972م) تنقيبات أثرية بإشراف الدكتور عبدالرحمن الأنصاري نتج عنها العثور على مجموعة كبيرة من الآثار النادرة القيمة والمتنوعة.// انتهى //14:45ت م0161