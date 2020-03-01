صبيا 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسنفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة اليوم، برنامج " الاستشاري الزائر"، وذلك في مركز الرعاية الصحية الأولية بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الإحسان محمد بن إسماعيل الحازمي، أن البرنامج الذي نفذ بمشاركة 57 استشاريًا وأخصائيًا وفنيًا في تخصصات مختلفة وبدعم من أوقاف الشيخ سليمان أبانمي الخيرية، هدفه الكشف المجاني على المرضى السعوديين وغير السعوديين من أبناء المركز والمقيمين به ومتابعة تحويل بعض الحالات لمستشفيات المنطقة وتوفير العلاج اللازم لهم.وبيّن أن الخدمات الكشفية والعلاجية المقدمة شملت تخصصات الجلدية والنساء والولادة والأطفال والأسنان والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية والعيون والقلب والصدرية والباطنية والعلاج الطبيعي والجراحة وطب اسرة والنساء والولادة بمساندة من العاملين في الأقسام الطبية المساندة من أخصائيين وفنيين بأقسام المختبر والأشعة والصيادلة والتمريض والسجلات الطبية، مفيدًا بأنه تم الكشف على 766 حالة، وتم تامين الدواء لـ 87 حالة ، كما تم تحويل 96 حالة لمستشفيات المنطقة.وثمّن الحازمي جهود وتعاون منسوبي مركز الرعاية الأولية بمركز قوز الجعافرة لتقديم كل الإجراءات والتسهيلات لخدمة المرضى والمراجعين من خلال البرنامج والمتطوعين لتقديم الخدمات التي أسهمت في إنجاح المشروع.// انتهى //14:46ت م0163