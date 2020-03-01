تبوك 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسقلّد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن بمكتبة اليوم ، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم.وهنأ اللواء الزبن الضباط المرقَّين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في حياتهم العملية، وأن تكون هذه الترقيات دافعًا لهم لبذل المزيد من العطاء.من جهتهم عبّر الضباط المرقَّون عن اعتزازهم بهذه الثقة، سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //14:47ت م0164