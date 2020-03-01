مكة المكرمة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي خضران المنتشري اليوم فعاليات اليوم العالمي تحت شعار " السلامة أولاً " والذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ويستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وذلك بأسواق مكة مول.وبهذه المناسبة عبر اللواء علي المنتشري عن سروره برعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة لفعاليات اليوم العالمي الذي تحتفل به المملكة مع دول العالم تأكيدا للدور الانساني والحضاري لجهاز الدفاع المدني في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين.وقال : لقد شهد الدفاع المدني تطوراً كبيراً في مختلف عملياته وخدماته بما يحقق مستويات عالية من الجاهزية والاستعداد لمواجهة كافة الأخطار بفضل الدعم والرعاية الكريمة لولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ .وأوضح اللواء المنتشري أنه تم وضع خطط تنفيذية منذ وقت مبكر لجميع إدارات الدفاع المدني بالمنطقة لتحقيق الأهداف الموضوعة لهذه المناسبة، وذلك لإيصال الرسالة السلامة لجميع شرائح المجتمع من خلال إقامة المعارض والبرامج التوعوية وعقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة وتنفيذ الزيارات وتفعيل الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص ، سائلا الله عز جل أن يديم على هذه البلاد الخير والأمن والاستقرار في ظل كلمة التوحيد ، شاكرا للجميع الحضور والمشاركة في الحفل .من جانبه وجه مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله عيد القرشي الدعوة لزيارة المعرض باعتباره فرصة مهمة للعاملين في مجالات السلامة والإطفاء في القطاعين الحكومي والخاص للاطلاع وتبادل الخبرات ، مشيرًا إلى أن المعرض يعد تجمعًا كبيرًا ومهمًا للمتخصصين في مجال السلامة معبرا عن شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة بالمعرض وتمنى التوفيق للجميع .// انتهى //14:52ت م0165