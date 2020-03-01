الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بمدينة الرياض اليوم , اجتماعه الثالث والعشرين برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، إذ اطلع على نتائج أداء مبادرات التحول الوطني وتقرير لأداء الخطة الاستراتيجية للربع الرابع من العام 2019م، وعلى تقرير لجنة المراجعة للعام 2019م، وبعض الموضوعات المدرجة بجدول بنود الاجتماع.حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، وهم معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس فهد الجلاجل ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لميزان المدفوعات الدكتور عبدالرحمن القرطاس، ووكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف ورئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس نزار الحريري، وممثلو مجلس الغرف السعودية في عضوية مجلس الإدارة.// انتهى //14:53ت م0166