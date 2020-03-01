بغداد 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واستدفقت على ساحة التحرير ومنطقة العلاوي بجانبي الرصافة والكرخ بوسط بغداد اليوم, حشود بشرية, قدمت من عدة محافظات بوسط وجنوب العراق للتعبير عن مطالبها بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والاثنية والحزبية ورفضها تشكيل حكومة جدلية.ويأتي احتشاد المتظاهرين في هاتين المنطقتين غداة انعقاد الجلسة الاستثنائية المقررة لمجلس النواب اليوم لحسم موضوع منح الثقة لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي التي مازالت حتى الان تواجه عقبات كبيرة على طريق الحصول على ثقة مجلس النواب.وكانت تنسيقيات ساحات التظاهرات في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق قد دعت خلال اليومين الماضيين الى تظاهرة مليونية تتوجه من المحافظات الى بغداد اليوم للتعبير عن رفض الحراك الشعبي منح الثقة لحكومة علاوي المثيرة للجدل .وشهدت بغداد اليوم بخاصة المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء اجراءات امنية مشددة ترافقت مع غلق شبه تام لبوابات العبور المؤدية اليها والقريبة من منطقة العلاوي التي احتشد فيها المتظاهرون القادمون من مختلف مناطق العاصمة ومن محافظات عراقية اخرى.في هذه الاثناء تواصلت حتى ظهر اليوم المشاورات بين الكتل السياسية العراقية في محاولة لحلحلة الموقف المستعصي الذي وصل الى طريق شبه مسدود, باتجاه التوصل الى توافقات بين الافرقاء تفضي الى منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي, بينما تشير المعلومات الى ان تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب اليوم مازال مستبعدا, علما ان" الجلسة" تمثل اخر فرصة امام علاوي لتمرير وزارته والحصول على الثقة البرلمانية المطلوبة.// انتهى //14:55ت م0167