الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسدشن الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، اليوم في الرياض " دورة اقتصاديات وسياسات الأنظمة الصحية " التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع البنك الدولي، وتستهدف المتخصصين في القطاعات الصحية بالمملكة والقطاعات ذات العلاقة، بهدف نقل المعرفة للقطاعات الصحية وبناء قدرات القوى العاملة في القطاع الصحي، في مجالات عدة، من أهمها اقتصاديات الصحة، والإدارة المالية الصحية، وسياسة الأنظمة الصحية، وإدارة البيانات الصحية.وأوضح الدكتور العازمي، أن الدورة التدريبية تهدف إلى بناء قدرات قادة المستقبل في القطاع الصحي، وتمكينهم من مواكبة واستيعاب التطورات المتسارعة والمتنامية التي يتطلّبها النظام الصحي للإسهام في تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030.وأضاف أن الاعتماد على كفاءات ومهارات قادة المستقبل في القطاع الصحي، أمر مهم للقيام بمهمة التحول الصحي، وتقديم مستوى متقدم في الخدمات الصحية في المملكة، يرتقي إلى أعلى المعايير العلمية ويحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة وتعليم القوى العاملة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها.من جانبها بينت مدير عام الإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية بالأمانة العامة للمجلس الدكتورة تغريد بن محمد الغيث أن من أهم المهام الموكلة للإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية هو تفعيل دور اقتصاديات الصحة وتوظيفها في نقل المعرفة وتوطينها، بالتعاون مع البنك الدولي، بما يخدم توجه الأمانة العامة لمواكبة التحول الوطني في القطاع الصحي.وأفاد المشرف على البرنامج التدريبي محمد اللحيدان بدوره أن هذا البرنامج يتضمن مواضيع ومحاور عدة منها؛ مقدمة عن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، وإعداد السياسات الصحية، وتأثير التحديات على القوى العاملة في القطاع الصحي، ومستقبل الرعاية الصحية، اللامركزية، والتخصيص والخصخصة، بالإضافة إلى خيارات تقديم الخدمات ومؤشرات الأداء لتحسين الأداء التنظيمي.كما يتضمن حوكمة القطاع الصحي وإعداد السياسات المبنية على البراهين، ورفع مستوى كفاءة تقديم الخدمات الصحية، ورفع مستوى الجودة وسلامة المرضى، كذلك التخطيط الاستراتيجي في الأنظمة الدوائية، وحوكمة الصحة الإلكترونية، والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في القطاع الصحي، والتمويل الصحي: الإيرادات و آليات الدفع، وتغيير السلوك، والوقاية من الأمراض المزمنة، وأخيراً التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية الصحية.يُشار إلى أن هذه الدورة يقدمها مدربون مؤهلون على المستويين المحلي والدولي من داخل وخارج المملكة، روعي فيها الجمع بين الإطار المعرفي والتطبيق العملي بما يلبي حاجات المتدربين في القطاع الصحي بالمملكة، وينفعهم في ممارساتهم العملية والإدارية.// انتهى //14:55ت م0168