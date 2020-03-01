عام / محافظ محايل المكلف يطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة
الأحد 1441/7/6 هـ الموافق 2020/03/01 م واس
محايل 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس
أطلق محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, بحضور مدير مركز الدفاع المدني بالمحافظة العقيد أحمد بن إبراهيم الرفيدي وعدد من مديري الإدارات الحكومية , فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له تحت شعار "السلامة أولاً" الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.
وشاهد " الفلقي" آليات الدفاع المدني, مستمعا لشرح موجز عن الآليات والمعدات الفنية في مجال الإنقاذ والإسعاف واللوحات التوعوية والجهات المشاركة في الاحتفال.
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16:09ت م
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