محايل 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسأطلق محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, بحضور مدير مركز الدفاع المدني بالمحافظة العقيد أحمد بن إبراهيم الرفيدي وعدد من مديري الإدارات الحكومية , فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له تحت شعار "السلامة أولاً" الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.وشاهد " الفلقي" آليات الدفاع المدني, مستمعا لشرح موجز عن الآليات والمعدات الفنية في مجال الإنقاذ والإسعاف واللوحات التوعوية والجهات المشاركة في الاحتفال.// إنتهى //16:09ت م0208