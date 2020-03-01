مكة المكرمة في 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسافتتح محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني المقام هذا العام تحت شعار " السلامة أولاً " والذي تنظمه الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خليص بحضور مدير الإدارة العقيد محمد السفياني وذلك بقاعة المجلس الاستشاري لمدينة غران .وانطلقت الفعالية من ثلاثة محاور بدأت في الصباح الباكر بتوزيع باقات الورود والزهور علي عابري الطرق والمحلات التجارية بالمحافظة ، وفي محورها الثاني احتوى على معرضاً شاركت فيه معظم الإدارات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص ووسائل السلامة ، بث من خلاله رسائل توعوية عن السلامة وأدواتها فيما خصص المحور الثالث للحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة تحدث فيه العقيد محمد السفياني عن اليوم العالمي للدفاع المدني وما يمثله من أهمية في توعية أفراد المجتمع بوسائل السلامة .وفي نهاية الحفل تم تكريم جميع المشاركين والمساهمين والمتفاعلين من الإدارات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص .// انتهى //16:11ت م0209