عمّان 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم ، مدير مركز العمليات المشترك الإماراتي اللواء الركن الطيار عبدالله النيادي، الذي يزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء ، بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //16:11ت م0210