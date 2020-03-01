عمّان 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أوراق اعتماده للعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى الأردن.ونقل السفير السديري خلال حفل التسليم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، معربًا عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطلعاته إلى الاستمرار في تطويرها لأعلى مستويات التعاون والتوافق في جميع المجالات.كما حمل العاهل الأردني من جانبه السفير السديري نقل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، متمنيًا للمملكة دوام التقدم والازدهار.// انتهى //16:12ت م0212