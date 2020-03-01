الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري بمقر المجلس، اليوم، عضو مجلس الشيوخ بالبرلمان الفرنسي السيناتور ناتالي قوليه، وذلك في إطار زيارتها الرسمية للمملكة حالياً .وفي مستهل الاستقبال رحب معاليه بالسيناتور ناتالي قوليه، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية التعاون بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الفرنسي، من خلال تبادل الزيارات الثنائية بين أعضاء لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين .وجرى خلال الاستقبال تأكيد حرص المملكة على إيجاد حلِّ سياسي للأزمة في اليمن في ضوء المرجعيات الثلاث، والتأكيد على أن استمرار دعم إيران لمليشيا الحوثي يقوض الجهود الساعية إلى الحل السياسي في اليمن والحديث عن سلوك إيران في زعزعة الأمن في المنطقة وفي التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ؛ مما يتسبب في عدم الاستقرار الإقليمي والدولي .كما بحث الطرفان خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .حضر الاستقبال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله .// انتهى //16:13ت م0213