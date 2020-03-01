القاهرة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسنوه الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان بالجهود التوعوية التي يقوم بها الاتحاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد والتعريف الصحيح بالمشكلة وأبعادها، وتدريب الأطباء على كيفية محاربته وكيفية تشخيصه والوقاية منه.وأوضح رسلان، في تصريح اليوم، أن الاتحاد يوفر كل المعلومات اللازمة حول الفيروس حتى يستفيد منها كل شخص يحاول أن يقي نفسه من الإصابة بالفيروس، لافتًا النظر إلى أن المؤتمر الذي يعقده الاتحاد الشهر الجاري يناقش عددًا من الموضوعات المهمة من بينها علاج الأمراض المزمنة، ومكافحة العدوى ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، ومحو الأمية الصحية.// انتهى //16:21ت م0215