حائل 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار " السلامة أولآ " بمدينة حائل وجميع محافظاتها بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ومدير المديرية العامة لدفاع المدني بالمنطقة العميد عبدالله بن عثمان الركيان وذلك بمجمع قراند مول بحائل.وفور وصول سمو أمير المنطقة ونائبه لمقر الحفل قص الشريط وتجول في المعرض الذي يحتوى على عدد من الأجنحة التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على الأجنحة عن أنظمة الحماية من خطر الحريق وشرح عملي لأحدث الاجهزة المستخدمة للحماية من خطر الصعق الكهربائي كما استعرض جناح الصحة طرق الوقاية من العدوي للسلامة من الأمراض ومن ثم جناح الهلال الأحمر السعودي الذي استعرض فيه طرق الإنعاش القلبي والطرق الإسعافية للحالات الطارئة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع لتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي بين الجميع.وقال سمو أمير منطقة حائل خلال التدشين: "إن فعاليات الدفاع المدني تنقل هذا الوطن وأبناءه ومجتمعه إلى أعلى المستويات وكذلك الحفاظ على السلامة بشكل عام , موكدًا أن الدفاع المدني يؤدي دورًا رائعًا في خدمة المجتمع ونتأمل إن شاء الله أن ترافق السلامة الجميع ويكون هذا الجهاز على قدره من الأداء والعمل مشيرًا إلى أن أبناء هذا الوطن دائما وأبدًا في كل مجالاته يسطرون خطا النجاح ويتعاملون بكل حب وإخلاص لخدمة الوطن وترابه وكذلك تقديم الخطا المثلى لهذا الوطن الكريم مشيدًا بالنجاحات التي يقدمها الدفاع المدني والتضحيات المشرفة من أفراد القطاع لخدمة وطنهم ".وفي ختام التدشين كرم سمو أمير منطقة حائل وكالة الأنباء السعودية وعددًا من الجهات الحكومية والأهلية المشاركة بالفعاليات كما قدم مدير المديرية العامة لدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله بن عثمان الركيان درعًا تذكاريًا لسموه.حضر الحفل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم والمدير العام للتعليم بمنطقة حائل المكلف يحيى العماري وعدد من المسؤولين.// انتهـى //16:25ت م0216