اقتصادي / "#لتبقى" تُبرز عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة
الأحد 1441/7/6 هـ الموافق 2020/03/01 م واس
الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس
أبرز المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.
وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في:
1- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.
2- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.
3- كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.
أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في:
1- تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية ) كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح.
2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.
3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.
4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.
// انتهى //
16:25ت م
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