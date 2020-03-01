الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مقر الوزارة في مكة المكرمة اليوم، معالي وزير الشؤون الدينية التونسي السيد أحمد عظوم والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف وعدد من المسؤولين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية تونس، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية تونس لموسم حج 1441هـ.عقب ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، مع وزير الشؤون الدينية التونسي اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من تونس وتلبية جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.من جانبه أكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن عقب توقيع الاتفاقية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على تيسير رحلة حجاج بيت الله الحرام، مقدما شكره لحجاج جمهورية تونس على حسن تنظيمهم وترتيبهم خلال اداء مناسك الحج العام الماضي.وأضاف: سعدنا اليوم بلقاء معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية تونس السيد أحمد عظوم حيث انتهينا اليوم من ترتيبات قدوم حجاج جمهورية تونس لأداء الفريضة بعد ان تم اطلاعهم على أبرز المشاريع الجديدة التي ستنفذ هذا العام.وتقدم معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية تونس السيد أحمد عظوم بالشكر والتقدير لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن على حسن استقباله للوفد التونسي .وأضاف: اليوم أتواجد في المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة لتوقيع اتفاقية ترتيبات الحج، وأخوة الشعب السعودي والتونسي المتأصلة تزداد يوماً بعد يوم، والأسمى هي الروح التي تحملنا جميعاً لما فيه خير لديننا وأوطاننا.// انتهى //16:26ت م0218