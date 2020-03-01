‎ الدمام 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس‎ قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، اللواء إبراهيم السويلمي، مدير جوازات المنطقة الشرقية رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لهذه الرتبة.وهنأ سموه اللواء السويلمي على الثقة الملكية الكريمة ، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله.‎من جانبه عبر اللواء السويلمي عن امتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بتقليده الرتبة، وما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، يستنير بها وزملاؤه للقيام بواجباتهم على أتم وجه، سائلا الله التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة –يحفظها الله-.// انتهى //16:27ت م0219