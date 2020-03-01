الخفجي 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسافتتح محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع اليوم، المعرض التوعوي الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، ضمن مشاركتها في الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بعنوان ( السلامة أولا ).واشتمل المعرض على عدة أجنحة تختص بعمليات الإنقاذ والإطفاء والسلامة والإسعافات ومواجهة الكوارث، إضافة إلى مشاركة دائرة الإطفاء في شركة عمليات الخفجي المشتركة، ومشاركة بعض المستشفيات في المحافظة.كما تضمنت المناسبة نشاطات أخرى منها استعراض للآليات والمعدات الفنية والسيارات الحديثة التي أُدخلت أخيراً في الخدمة نظراً لظروف وطبيعة المنطقة، إلى جانب فقرات قدموها بعض مدارس المحافظة.// انتهى //16:29ت م0220