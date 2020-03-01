حائل 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسشارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل اليوم، بمعرض توعوي بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 م تحت شعار " السلامة اولاً " ويستمر ثلاثة أيام وذلك في مجمع جراند مول بحائل.ويضم المعرض التوعوي قسم التدريب والشؤون الاسعافية لتقديم شرح عملي ونظري على المستلزمات الاسعافية وأدوات التدريب للزوار بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الإسعافية والطبية وتطبيق الضغطات الصدرية على دمى التدريب لكافة الأعمار.// انتهـى //16:34ت م0222