بغداد 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسأخفق مجلس النواب العراقي اليوم مجددًا في عقد جلسته الاستثنائية المخصصة لمنح الثقة لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي, وقرر تأجيل انعقادها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.وهذا هو ثالث تأجيل لهذه الجلسة للسبب ذاته, والناجم عن مقاطعة نواب عدد من الكتل السياسية للجلسة الخاصة بالتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي .إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في جلسة اليوم، أن يوم غد الاثنين سيكون آخر موعد للمهلة التي يمنحها الدستور لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي لكي يحظى هو وتشكيلته الوزارية بثقة المجلس.// انتهى //17:24ت م0236