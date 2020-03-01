العديد 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسافتتح محافظ العديد سعد بن محمد العجلان اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمقر الدفاع المدني بمركز سلوى .وتجول المحافظ في أركان معرض الفعاليات المقامة بهذه المناسبة , منوها بما شاهده من تطور ملحوظ في هذا الجهاز المهم وذلك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.وقدم المحافظ شكره لإدارة الدفاع المدني بالمحافظة على الجهود التي يقومون بها لتوعية المواطنين والمقيمين وتوضيح مدى تطور الأجهزة والأليات والأستفادة منها لإنقاذ الأرواح في الحوادث المرورية والحريق لاسمح الله بما يضمن سلامتهم .حضر حفل الفعاليات المقامة مدير شرطة محافظة العديد العميد فهد الحقباني ومدير الدفاع المدني بمحافظة العديد العقيد محمد آل معمر وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة من مدنيين وعسكريين.// انتهى //17:53ت م0242