الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسوقع معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة مع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على برنامج التعاون والتفاهم المشترك , وذلك على هامش المنتدى الإنساني الدولي في دورته الثانية المنعقد في الرياض يومي 1 و 2 مارس 2020.ويهدف البرنامج إلى المضي قدماً بعلاقات التعاون وإرساء شراكة استراتيجية بين المركز والمنظمة .// انتهى //17:56ت م0243