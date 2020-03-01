بيروت 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة البنانية، اليوم "تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبريًا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي لأشخاص أتوا سابقًا من إيران، وكانوا موجودين في العزل المنزلي، وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض نقلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى الرئيس رفيق الحريري، ولدى تأكد النتيجة الإيجابية لفحص الPCR تم نقلهم إلى غرف العزل في المستشفى، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرة أشخاص".وفي إطار مكافحة الوباء، ناشدت الوزارة في بيان اليوم جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارًا محليًا للفيروس، التقيد التام بتدابير العزل المنزلي.// انتهى //18:06ت م0244