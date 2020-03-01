طريف 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسافتتح محافظ طريف بمنطقة الحدود الشمالية بدر بن نجر الصقر اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 والمعرض المصاحب له ، تحت شعار ”السلامة اولا” بحضور مدير إدارة الدفاع المدني وعدد من رجال الأعمال ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة .وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني النقيب فهد القحطاني أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي لتذكير العالم بمهام الدفاع المدني وما يقومون به من جهود في سبيل ترسيخ مفاهيم السلامة العامة لدى مختلف شرائح المجتمع من خلال رفع المستوى الوقائي لديهم تجاه المخاطر الطبيعية والبشرية، التي قد يتعرضون لها، وتوحيد اشتراطات السلامة، تجنبًا لوقوع الحوادث - لا قدر الله-من جانبه، قدم محافظ طريف شكره لكل من شارك وأسهم في نجاح هذه الفعالية، مهيباً في الوقت نفسه برجال الدفاع المدني على ما يقومون به من جهود ودورهم الكبير الذي يقومون به من أجل حماية الأرواح والممتلكات من أي خطر لا قدر الله.وتوالت فقرات الحفل التي اشتملت على العديد من الكلمات والفقرات المتنوعة وتكريم الداعمين والمشاركين من جهات الحكومية وخاصة .يشار إلى أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ستستمر لمدة ثلاثة أيام ، إذ تنظم مديرية الدفاع المدني بالمحافظة معرضا يهدف إلى رفع مستوى الوعي ونشر الثقافة العامة للسلامة من خلال الاستفادة من الوسائل الحديثة الصحيحة الوقائية والتحذيرية والإرشادية.// انتهى //19:15ت م0262