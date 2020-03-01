الداير 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسدشنت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الداير بني مالك اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة اولاً ”، عبر معرض توعوي واستعراض الآليات، وتوزيع مطويات وهدايا إرشادية على الطرقات، بهدف رفع الوعي حول السلامة و أهميتها .وبدأ المعرض المقام بإدارة الدفاع المدني بالداير في استقبال أعدادٍ من الزوار من طلاب مدارس المحافظة ، حيث اطلعوا على محتويات المعرض التي تعرف بمهام الدفاع المدني والآليات والمعدات المستخدمة في أعمال الإنقاذ وأداء المهام والواجبات ، فيما قدّم منسوبوا الدفاع المدني شرحًا وافيًا للطلاب وأجابوا على استفساراتهم حول الأمن والسلامة.ويضم المعرض لوحات توعوية وعروض ومطويات لنشر التوعية بين كافة أفراد المجتمع ، فيما قامت الإدارة بتوزيع الورود والمنشورات التوعوية على المواطنين في شوارع المحافظة، بمتابعة مدير إدارة الدفاع المدني بالداير النقيب مالك بن يحيى المالكي.// انتهى //19:21ت م0263