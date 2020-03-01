القطيف 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واستنظّم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية، ومكتب التعليم بمحافظة القطيف، بالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي بعد غدٍ، حملة التبرع بالدم "دمي فداء لوطني 3" بمدرسة القطيف الثانوية، وتستمر لمدة يومين‌، بحضور مدير المكتب عبد الكريم بن عبد الله العليط.وأوضح رئيس وحدة الصحة المدرسية بمكتب تعليم القطيف محمد بن عبد الواحد آل حريز، أن الحملة تُعد الثالثة والأخيرة للعام 1440هـ /1441 هـ، وتأتي لرفع مستوى الإدراك للمسؤولية الاجتماعية للطلاب المتبرعين، وفي إطار المبادرات الإنسانية، بالإضافة إلى توفير المخزون الكافي من الدم لصالح المرضى بالمستشفى، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع وقطاعاته تحقيقًا للأهداف المرجوة.ووجه آل حريز الدعوة للطلاب للمشاركة في حملة التبرع بالدم التي تقام في الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 11 ظهرًا بمقر مدرسة القطيف الثانوية.// انتهى //19:32ت م0269