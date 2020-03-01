واغادوغو 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسقُتل 10 عناصر من الشرطة وأصيب 3 آخرون بجروح في بوركينافاسو، خلال هجوم نفذه مسلحون شمالي البلاد، وفقًا لما نقلته عدد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، عن مصادر أمنية اليوم.وكان المسلحون الذين نفذوا الهجوم يرتدون الزي الرسمي لجيش بوركينافاسو، وتمكنوا بذلك من مهاجمة مركز للشرطة ووحدات عسكرية في آن واحد، كما انتشروا في مداخل مختلفة للمدينة.وسجلت إلى جانب الخسائر البشرية، خسائر مادية وصفت بالكبيرة، حيث تحدثت المصادر الأمنية عن استيلاء المسلحين على مركبة مدرعة ومعدات عسكرية.ووصف الهجوم بأنه أعنف هجوم تتعرض له الشرطة في بوركينافاسو، حيث سبق لها أن تعرضت لسلسلة هجمات، غير أن خسائرها، لم تكن بهذا المستوى.// انتهى //19:46ت م0270