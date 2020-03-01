مكة المكرمة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واساختتمت اليوم , مسابقة النحت والمجسمات الجمالية والرسم على الجداريات وتشكيل الحروف العربية، التي نظمتها أمانة العاصمة المقدسة ضمن فعالية النحت والمجسمات الجمالية لملتقى مكة الثقافي الرابع تحت شعار (كيف نكون قدوة بلغة القرآن) والمقامة بحديقة دقم الوبر بمكة المكرمة، ورعاها معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.وأوضح مدير عام الخدمات الاجتماعية المهندس رائد عبدالله سمرقندي، أن المسابقة شهدت تنافساً مميزاً من قبل المشاركين، مشيراً بأنه تم اعتماد ستة أعمال للنحت والمجسمات الجمالية، إلى جانب تشكيل جدارية كبيرة شارك فيها ثمانية وثلاثون فناناً وفنانة من الفنانين التشكيليين والتي عبرت عن الحروف العربية ولغة القرآن الكريم، لافتاً إلى أن الفعالية تهدف إلى تزيين وتجميل حدائق وتقاطعات مكة المكرمة، إضافةً إلى نشر ثقافة الفنون المختلفة، وتعريف أفراد المجتمع بفنون النحت والمجسمات الجمالية، وذلك من خلال استقطاب نخبة مميزة من النحاتين السعوديين من مختلف مناطق المملكة،// انتهى //19:56ت م0273