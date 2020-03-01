الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.وتم خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها.حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.// انتهى //19:56ت م0274