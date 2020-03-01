بغداد 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العراقية عن اكتشاف ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" اثنتان في بغداد وأربع في السليمانية, جميعهم من الوافدين من إيران.وبهذا يرتفع عدد الإصابات المكتشفة بهذا الفيروس في العراق إلى 19 إصابة, من بين تلك الإصابات شخص يحمل الجنسية الإيرانية وتم ترحيله بسيارة إسعاف إلى بلده.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنه تم تشخيص حالات الإصابة الست الجديدة بفيروس "كورونا" , بعد أُخذ العينات المخبرية وإجراء الفحوصات التي بينت نتائجها بأنها موجبة، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون حاليًا الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات تابعة للوزارة، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة للتعامل مع المصابين والملامسين لهم حسب اللوائح الصحية العالمية.// انتهى //20:00ت م0276