الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسانفرد نادي النور بصدارة الدور النهائي لمنافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للناشئين بعد فوزه في قمة مباريات الجولة الخامسة " المؤجلة " على نظيره المحيط بنتيجة ( 29 - 28 ) ، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة وزارة الرياضة بالدمام ، ليرفع النور رصيده إلى 15 نقطة ، فيما توقف رصيد المحيط عند 10 نقاط في وصافة الترتيب .وفي المواجهة الثانية تغلب الخليج على الترجي بنتيجة ( 36 - 26 ) ، ليصل رصيد الخليج لـ 9 نقاط في المركز الثالث ، وتراجع الترجي إلى المركز السادس بـ 6 نقاط.وتلقى الصفا الخسارة من القارة بنتيجة (35-33) في المباراة التي احتضنتها صالة نادي الصفا بصفوى ليصعد القارة إلى المرتبة الرابعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الصفا الذي يملك الرصيد نفسه من النقاط .و تستكمل مباريات الجولة الخامسة من مجموعة تحديد المراكز من السابع حتى الـ 12، الخميس المقبل بلقاء مضر مع الهدى على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويلتقي العمران مع العدالة على صالة وزارة الرياضة بالأحساء.// انتهى //20:36ت م0279