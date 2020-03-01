عام / محافظ عقلة الصقور المكلّف يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
الأحد 1441/7/6 هـ الموافق 2020/03/01 م واس
عقلة الصقور 06 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واس
دشن محافظ عقلة الصقور المكلف حسون بن صالح الحسون اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار " السلامة أولاً " ، الذي تنظمه إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ، وذلك في قصر ركن المودة بالمحافظة .
واشتمل المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام على العديد من وسائل السلامة والعروض المرئية .
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20:39ت م
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