عقلة الصقور 06 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واسدشن محافظ عقلة الصقور المكلف حسون بن صالح الحسون اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار " السلامة أولاً " ، الذي تنظمه إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ، وذلك في قصر ركن المودة بالمحافظة .واشتمل المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام على العديد من وسائل السلامة والعروض المرئية .// انتهى //20:39ت م0280