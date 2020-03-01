الخرطوم 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسالتقى والي شمال دارفور اللواء الركن مالك الطيب خوجلى بمكتبه اليوم المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي جوزيف بوريل فونتيليس الذى يزور دارفور حاليًا.وأعلن جوزيف بوريل خلال اللقاء عن دعم المفوضية السياسي والاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية لتحقيق السلام والاستقرار من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية بدارفور.وأكد اهتمام المفوضية بمعالجة الأوضاع في دارفور وقضايا النازحيين واللاجئين من خلال توفير الاحتياجات الإنسانية وزيادة نسبة الدعم الاقتصادى والعمل المشترك مع حكومة الفترة الانتقالية للعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار والنماء.بدوره أوضح والى شمال دارفور اللواء الركن مالك الطيب خوجلى أن الولاية ودعت الحرب وانتقلت من مرحلة الإغاثة الى مرحلة البناء والإعمار وتحقيق السلام الاجتماعي المستدام.// انتهى //20:48ت م0281