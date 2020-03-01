القاهرة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسكشفت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد وضع فيروس كورونا المستجد في مصر، مؤكدة خلو مصر من أي حالات إصابة بالفيروس حتى الآن.وقالت الوزيرة المصرية خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته مع السفير الصيني بالقاهرة قبيل مغادرتها إلى بكين اليوم:" إن الوزارة قامت بالتحليل لعدد 1443 مشتبهًا فيه، كانت منها عينة واحدة إيجابية بدون أعراض، وأصبحت سلبية بعد 48 ساعة، وعُزل لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي، فضلاً عن 302 مصريان أجلوا من مدينة ووهان الصينية.وحول الحالات الحاملة للفيروس التي أعلنت عدة دول أنها قادمة من مصر، أوضحت أنه جرت مراسلة فرنسا وكندا، وقد عُرف مسار هؤلاء الأشخاص، وطُبّق المسح طبي للمخالطين لهم، ولم يُكتشف حتى الآن أي إصابات، داعية المصريين لعدم الاستجابة للشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة المصرية.وأوضحت أنه يجري يوميًا تلقي بلاغات من أفراد لديهم أعراض مشابهة للفيروس، وتُعرّف منظمة الصحة العالمية بأي حالة مشتبه فيها، حيث تُجرى التحاليل الطبية والوقائية ويكون معظمها أنواعا مختلفة من الأنفلونزا الموسمية.وأكدت خلال المؤتمر حرص القيادة السياسية المصرية على التضامن مع الشعب الصيني في هذه الظروف الحرجة، والاهتمام بمد يد العون للشعب الصيني ومساعدته في التغلب على هذا الوباء لحماية الإنسانية وجميع دول العالم.// انتهى //21:23ت م0285