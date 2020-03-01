الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واستأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم ، بعد تغلبه على نظيره المصري 6 - 5 بركلات الترجيح ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، في مباراة نصف النهائي للبطولة .واختتمت الأشواط الأصلية للمباراة بالتعادل هدف لهدف ، حيث تقدم منتخب مصر أولاً عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 56 ، وأدرك السنغال التعادل بواسطة اللاعب بابي مطر في الدقيقة 60 من زمن وأحداث المباراة.وابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب السنغال ، ليحسم التأهل ويواجه نظيره التونسي في المباراة النهائية للبطولة.// انتهى //21:29ت م0286